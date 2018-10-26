Denizli'de jandarmadan trafik ve asayiş denetimi

Denizli'de jandarma tarafından helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 180 araç kontrol edilirken, bunlardan 25'ine cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Honaz-Denizli Karayolu, Karakurt Mevkii'nde helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Helikopter ve özel eğitimli köpeklerinden katıldığı denetimlerde 180 araç kontrol edildi. Denetimlerde 25 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 9 araç ise trafikten men edildi. Toplamda 2 bin 684 lira para cezası kesilen denetimlerde ayrıca asayiş uygulaması da yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz'de denetimleri bizzat yerinde inceledi. Denetimler esnasında ekipler sürücüleri emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına riayet etmeleri hakkında uyarmayı da ihmal etmedi.