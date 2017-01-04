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04 Ocak 2017 12:33

Denizli’de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Denizli’de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

04 Ocak 2017 12:33

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 yılında uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Jandarma ekiplerinin 1 yılda yakaladığı 6 bin 15 şüpheliden 907’si ise tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 2016 yılında asayiş ve kaçakçılık faaliyetleri kapsamında düzenlenen operasyonların verilerini paylaştı. Denizli’de, 2016 yılında meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97’si İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aydınlatılarak, büyük bir başarıya imza atıldı. Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatıldığı, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu tacirlerinin yurt edindiği mahallere aralıksız operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. 2016 yılına ait istatistik verilerinin paylaşıldığı açıklamada, 6 bin 898 asayiş ve kaçakçılık olayına müdahale edildiği, 6 bin 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 907 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Asayiş uygulamaları kapsamında 540 bin 883 şahsın sorgulandığı, 30 bin 966 araç sorgusunun yapıldığı, bin 881 şüpheli şahıs ile 73 şüpheli aracın yakalandığı belirtildi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında 360 bin 814 araç kontrol edildiği, araç 148 bin 322 araç sorgulaması yapıldığı, 8 bin 242 araç hakkında cezai işlem gerçekleştirildiği açıklandı.

Operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine ağır darbeler vuruldu
Açıklamada, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 50 gram kokain, 1 kilo 708 gram eroin, 161 kilo 520 gram kubar esrar, 18 gram metanfetamin uyuşturucu, 10 gram sentetik kannobinaid uyuşturucu (bonzai), 623 adet uyuşturucu hap, 20 bin 988 litre kaçak içki, bin 527 adet tarihi eser, 519 adet sahte banknot ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca çeşitli suç kapsamında faaliyet gösteren 5 suç örgütünün çökertildiği belirtildi.



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