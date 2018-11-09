Denizli'de kaçak alkol imalathanesi ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki restoran ve eğlence merkezlerinden boş içki şişelerini toplayan bir grubu tespit eden ekipler, fiziki takip başlattı. 1 aylık soruşturma sonunda Bağbaşı Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda barkod cihazlarıyla yapılan tespitler sonucu, bin 400 şişe sahte içki, bin 500 litre metil alkol, bin 600 boş içki şişesi, 16 bin sahte bandrol, 22 bin adet şişe kapağı ile jelatini, içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kullandıkları eve 4 farklı kamera yerleştiren şüphelilerin, evin çevrisini güvenlik kameralarıyla izlediği belirlendi. Evin dışındaki bahçe çevresinin yeşil renkli dışarından görünmemeyi sağlayan tel örgülerle çeviren şüphelilerin, oda içerisindeki duvarlara ses yalıtım malzemesi döşediği, giriş kapısının bulunduğu ve karşı binaya bakan yerin tenekeyle üzeri kapatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlı hakkında işlem yapılırken A.R çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.