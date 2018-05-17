Denizli’de kaçak gözlük operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlileri kente faturasız olarak taklit gözlüklerin getirileceğini bilgisini alarak harekete geçti. Şahsı tespit eden ekipler ardından şehirlerarası otogar civarında gerekli güvenlik önlemlerini alarak şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Ardından araç içerisinde arama yapan ekipler aracın bagaj kısmında ve aracın arka koltuğundan spor çantaları içerisinde bulunan kutularda değişik marka ve modellerde toplam bin 850 adet kaçak gözlük ele geçirdi.

Operasyonda 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.