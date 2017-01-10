Denizli’de kar yağışına zeybekli kutlama

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de rakımı yüksek ilçelerde yoğun kar etkili oldu. Serinhisar ilçesinde kar yağışına sevinen bir vatandaş zeybek oynayarak kutladı.

Denizli’yi etkisi altına alan zorlu kış şartları kent merkezinde yağmur şeklinde sürürken, rakımı yüksek ilçelerde yoğun kar etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle Antalya-Denizli karayolunun Cankurtaran ile Acıpayam arasındaki bölümde zincirsiz araçlar yolda kaldı. Denizli’nin yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, özellikle Antalya ile Muğla’ya gitmek isteyen sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik ekipleri, kar nedeniyle kritik birçok noktada önlem alarak zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Ekipler, karayolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken, yoğun tipi ve kar sürücülere zor anlar yaşattı. Denizli-Antalya arasında ulaşımı sağlayan karayolu kar yağışı nedeniyle yaklaşık 2 saat kapalı kalırken, kapanan yollarda karayolları ve belediye ekipleri araçlarla tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak yolu açtı. Cankurtaran mevkiindeki yoğun tipi nedeniyle zincirli araçlar da karayolunda güçlükle ilerleyebildi. Ağır tonajlı araçlardan bazıları, karayollarının ortasında kayıp durarak yolu kapadı.

Öte yandan Serinhisar ilçesinde yaşayan Hasan Akiskurt, kar yağışına sevindiğini belirterek, sevincini de zeybek oynayarak kutladı. Aksikurt’a, çevredeki vatandaşlar da tempo tutarak destek verdi.