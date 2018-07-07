Denizli’de kavşakta can pazarı: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bahri D. yönetimindeki 20 BG 673 plakalı hafif ticari araç Denizli-Afyonkarahisar karayolu üzerinde kontrolsüz kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Ö.’nün kullandığı 20 NP 890 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada, her iki aracın sürücüsüyle otomobilde bulunan Halil İbrahim E., Muhammet S., Osman O., Sefer K. ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.