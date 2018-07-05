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05 Temmuz 2018 17:41

Denizli’de kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

Denizli’nin Tavas ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki zihinsel engelli genç bulundu.

Denizli’de kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

05 Temmuz 2018 17:41


Edinilen bilgilere göre, Tavas ilçesine bağlı Çağırgan Mahallesi’nde dün akşam evinden çıkan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Onur Ç., (23) isimli genç evine dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Tavas ilçesinde ve Denizli kent merkezinde aranan Çetin’in son olarak Denizli kent merkezinde görüldüğü tespit edildi. 23 yaşındaki engelli genç, vatandaşların ihbarı üzerine Adalet Mahallesi’nde bir inşaatta polis ekipleri tarafından bulundu.


Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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