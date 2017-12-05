Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesi’nde 18 Haziran’da kaybolan Soner Kızılırmak’ın ardında 18 Ekim’de de Murat Uğur Pınarbaşı, kayboldu. Pınarbaşı’dan haber alamayan yakınları bir televizyon programına katılarak, oğullarının ortadan kaybolduğunu ve öldürüldüğünü ileri sürdü.

Bunun üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Honaz İlçesi, Aydınlar Mahallesinde bulunan Akbaş Barajında arama yaptı. Aramalar sonrasında Akbaş Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda Murat Uğur Pınarbaş’a ait cep telefonu bulundu. Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli deneyimli polislerden oluşan özel ekip, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırırken, kayıp kişilerin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine, Ankara’daki Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nden ’Obert’ ve ’Melo’ adlı kadavra arama köpekleri getirildi. Köpek eğitim uzmanı polisler, köpeklerle cep telefonunun bulunduğu baraj çevresinde arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlık Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen şüphelileri takibe aldı. Özel ekip, Pazar günü takip sonucu cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen Fatih B.’yi bir otelin çıkışında sahte kimlikle gözaltına aldı. Fatih B. ile irtibatlı olduğu ileri sürülen R.Ç. ve M.K.’de gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgulaması emniyette devam ediyor.