Denizli'de kestane hasadı başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanlarda yetişen kestanenin hasadına başlandı. İlçede 850 dekar alanda yaklaşık 340 ton kestane hasadı beklendiği bildirildi.

Buldan ilçesinin yüksek mahalleri olan Alandız, Kurudere, Kaşıkçı, Yeniçam, Hasanbeyler ve Yayla Mahallelerininin yüksek rakımlı yerleri ile dağların kuzey yamaçlarda doğal olarak kültüre alınmış şekilde yetişen kestanenin hasadına başlandı. Bölge itibariyle dışarıdan aşı kalemi ve fidan getirilmediği için yetişen kestanelerde hastalıklarının görülmediğini belirten Denizli Gıda ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, ilçenin yayla köylerinde bulunan kestane ağaçlarının yetiştiği alanlar genellikle orman içi olup, deniz seviyesinden yüksekliğinin 780-1175 metre arasında olduğunu belirtti. Bölgede kaliteli ve organik kestanenin yetiştirildiğine dikkat çeken Erkaya, “Yöremizin ekolojik açıdan kaliteli organik kestane yetiştiriciliğine uygun olması ve bu yörelerdeki kestaneliklerde mürekkep hastalığı ve dal kanserinin bulunmaması, Buldan kestane yetiştiriciliğinin ülkemiz açısından önemini göstermektedir. Kestane yetiştiriciliğinde, kaliteli kestane, orman içi arazilerden elde edilmektedir. Çünkü orman, kestanenin istediği rutubetli ortamı oluşturarak kalitenin yükselmesini sağlamaktadır. Toplam 850 dekar alanda 340 ton kestane üretimi yapılmaktadır. Üretilen kestaneler organik ürün sertifikasına sahiptir” dedi.

Kestane üretimi hakkında bilgi veren Alandız Mahallesi Muhtarı Ali Salgın, "Sabahın ilk ışıklarıyla 40-50 metre yükseklikteki ağaçlardan çırpılarak yere düşürülen kestaneler üreticilerimiz tarafından toplanıp selelere doldurularak çuvallara yerleştiriliyor. Daha sonra da kestaneler önceden hazırlanan ‘Kuzuluk' denilen kuyulara gömülür ve üzeri eğrelti otları ile kapatılır. Bir ay boyunca kuyularda bekleyen kestaneler kendine has tat ve aromaya bu aşamada kavuşur. Sonrasında da makine ile dış kabuğu çıkarılarak büyüklük ve kalitesine göre sınıflandırılıp satışa hazır hale getirilip iç ve dış piyasaya pazarlanıyor” diye konuştu.

İriliği ve lezzetiyle dikkati çeken Buldan kestanesinin yurtiçinde daha çok Bursa, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirlere ve körfez ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.