Denizli'de Kızılay'a iki yeni araç katılıyor

Denizli'de hayırseverlerin bağışı ile Kızılay bünyesinde hizmet verecek seyyar mobil kan bağış aracı alındı. Tamamlanan araç ile birlikte yapımı devam eden seyyar ikram aracının da yakın bir zamanda hizmete gireceği bildirildi.

Kazım Karaçetin isimli bağışçının Kızılay'a bağışladığı bedel ile alınan iç donanımı Kızılay Genel Merkezi tarafından yaptırılan seyyar mobil kan bağış aracı tamamlandı. Bir düğme ile açılıp kapanan, aynı anda 4 kişinin kan bağışlayabileceği, içinde kliması, doktor görüşme odası, ikram yeri, ısınma ihtiyacını karşılayacak araç, yaklaşık 220 bin lira bağış bedeli karşılığında tamamlandı. Kızılay Denizli Şube Başkanlığı'nın, bunun yanında yapımı devam eden ikram aracı ile ikisini hizmete sokmak için gün saydığı bildirildi. Denizli ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak seyyar mobil kan bağış aracının hayata geçmesinde Kazım Karaçetin isimli bağışçının katkısının büyük olduğunu ifade eden Kızılay Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu, “Bizler şartlı bağış adı altında bağış kabul ediyoruz. Bağışçının istediği yönde de o bağışını gerçekleştiriyoruz. Bağışçımız, bize geldiğinde bağışlayacağı paranın farklı bir amaç için kullanılmasını bizden talep etmişti. Bizler de Denizli ve bölgenin böyle bir araca ihtiyacı olduğunu anlatınca hiç düşünmeden bağışını bu yönde gerçekleştirdi. Biz aracı aldık. Genel merkezimiz de içi donanımını tamamladı. Denizli ve bölge için önemli bir kazanımdır” dedi.

Seyyar mobil kan bağış aracının yanında bir de ikram arabası yaptırdıklarını belirten Otçu, “Kızılay şubemiz bir tane de seyyar ikam arabası yaptırıyor. İkram arabamız da bağışçıların bağışı ile alındı. İç mutfak dizaynı yapılıyor. Bu araçta kısa bir süre sonra tamamlanacak. İkisini Denizli halkının hizmetine sunacağız. Seyyar mobil kan bağış aracımız ile ikisi birlikte çalışacak. Denizli'miz her zaman bizlerin yanında yer aldı” dedi.