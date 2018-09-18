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Denizli'de kontrolsüz kavşakta farkındalık eylemi

Uşak karayolundaki kontrolsüz kavşakta eylem yaptı.


Çivril'de bir grup aktivist, yaşanan kazalara dikkat çekmek için Denizli Uşak karayolundaki kontrolsüz kavşakta eylem düzenledi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği eylemde grup, kontrolsüz kavşakların ışıklandırılması ve daha büyük kavşakların yapılması gerektiğini belirten dövizler taşıdı. Okulların açılmasıyla kavşaktaki trafik yoğunluğunun arttığına dikkat çeken eylemciler, “Normal günde en az bir kazanın olduğu kavşakta okulların açılmasıyla yoğunluk arttı. Öğrenci servisleri mecbur burayı kullanmak zorunda. Can yakan bir kaza olmadan buraya bir önlem alınmalı. Yol ölüm yolu, kavşak ölüm kavşağı olmadan birileri buraya önlem almalı” dedi.


CHP belediye meclis üyeleri, ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de kavşağa gelerek eylemcilere destek verdi. Eylemin yapıldığı kavşakta dün yaşanan kazada içinde 16 tarım işçisi olan minibüs traktöre çarpmış, 4 kişi yaralanmıştı.

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