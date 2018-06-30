2018 yılı Yaz Kur’an kursları Denizli’de açıldı. Programa, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve eşi Hamiyet Aşık, İl Müftü Yardımcıları Hasan Hüseyin Ortanca, Hasan Hüseyin Palabıyık, Talat Özmet, Pamukkale Müftüsü Nihat Sevil, din görevlileri, Kur’an Kursu öğreticileri ve çok sayıda öğrenci ile öğrenci velileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Aşık, okulların tatile girmesiyle birlikte 25 Haziran tarihinde camilerde ve Kur’an kurslarında, eğitimlerin verilmeye başlandığını belirtti. Çocukların yaz tatillerini Kur’an kurslarına ayırmalarının hayatlarının en büyük kazançlarından birisi olduğunu ifade eden Müftü Aşık, "Siz değerli çocuklarımızın camilerimizi şenlendirmesinden dolayı ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşadık. Camilerimizin çocuk sesi ile çınlaması ve şenlenmesi istikbalimizin daha parlak olacağının işaretidir. Yaz tatilinde; Kur’an-ı Kerim’i, Peygamber Efendimizin hayatını ve dini bilgileri öğrenmek hem dünya, hem ahiret mutluluğuna vesile olacaktır. Bu vesileyle sizleri, anne ve babalarınızı tebrik ediyorum" dedi.

Kur’an kursları, ’Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi’ sloganıyla açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın farklı kademlerinde görev alan personelin büyük bir özveri ile yaz Kur’an kursları düzenlediğini kaydeden Müftü Aşık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl ki yaz Kur’an kursları ’Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi’ sloganı ile başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı eğitim programının içeriğinde, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumak, belirli sureleri ezberlemek, namaz, oruç, zekat gibi dini bilgiler yanında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmek yer almaktadır. Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim öğretmenin yanında ahlak, edep, milli ve manevi değerleri öğreteceğiz. Evlatlarımızın dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacağız. Çocuklarımızın vatanını ve milletini canından aziz bilen kişiler olmasını, anne - babasına ve dini değerlere saygılı yetişmelerini sağlayacağız. Çocuklarımızın zihninde ve hatıralarında cami ile ilgili iyi duygular kalmasını hedefliyoruz. Sekiz haftalık yaz Kur’an kurslarımız 17 Ağustos Cuma günü sona erecektir. Rabbim bu kurslarımızdan istifade etmeyi tüm çocuklarımıza nasip eylesin."

Programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Müftü Aşık, öğrencilere, din görevlilerine ve Kur’an kursu öğreticilerine teşekkür etti.