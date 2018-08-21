Denizli’de kurban bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde Delikliçınar Yeni Camii’ne gelen vatandaşlar, cami imam hatibi öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı. Namazın ardından bayram hutbesi okuyan cami imam hatibi, Kurban Bayramı’nın öneminden söz ederek, özellikle kurban ibadetini yerine getirirken kesim esnasında kurbana şefkat ve merhamet gösterilmesi konusunda uyarıda bulundu. İslam coğrafyasında buruk bir bayram yaşandığına dikkat çekilen hutbede, bugünlerin sevinç günleri olduğu ve Müslümanlar arasındaki dargınlıkların sonlandırıldığı günler olduğuna vurgu yapıldı. Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde bayramlaştı. Camiden çıkan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.