Denizli’de kurbanlık hayvan alışverişleri hızlandı

Denizli Ticaret Borsası’nın Merkezefendi ilçesindeki canlı hayvan pazarından bayrama sayılı günler kala hareketlilik artmaya başladı. Kurbanlık hayvan almak isteyenler bayram tatilinin de başlaması ile pazarın yolunu tuttu. Pazara gelenler bütçesine göre alışverişlerini yaparken, vatandaşların fiyatlarının ucuz olmasından dolayı büyükbaş yerine küçükbaş hayvanlara daha çok ilgi gösterdikleri gözlendi.

Pazarda hayvanlarını satmak için getiren besicilerden Bülent Akbaş isimli satıcı, büyükbaş hayvanda fiyatların kilogram bazında 19-20 TL’den satıldığını söyledi. Satışların geçen yıla göre iyi olduğunu savunan Akbaş, “Hayvanları kendimizi kurtaracak şekilde veriyoruz. İnsanlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlar da bu sene memnun, malum zor günler yaşıyoruz. Birbirimize destek olmak zorundayız. Pazaryerinde büyükbaş hayvanlar 6 bin TL’den başlıyor, 20 bin TL’ye kadar gidiyor” diye konuştu.

Yaklaşık 1 ton ağırlığa sahip 3 büyükbaş hayvan 17 biner TL’den alıcı buldu

Küçükbaş hayvan satıcıları da satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, 40 kilogram ağırlığındaki bir hayvanın bin 100 TL’den başlayıp ağırlığına göre 2 bin 440 kadar satıldığını belirttiler.

Pazarda hayvan almaya gelen bazı satıcılar ise fiyatları yüksek bulduklarını ve istedikleri fiyata hayvan bulamadıklarından dert yakındı.

Pazarda en çok ilgili çeken hayvanlar ise 17 bin TL’den satılan ve yaklaşık 1 ton ağırlığa sahip 3 büyükbaş hayvan oldu. 3 büyükbaş hayvanın da farklı kişiler tarafından alındığı kaydedildi.

Kurban pazarında satıcılar ile alıcılar arasında hayli sıkı pazarlıkların olduğu gözlenirken, sonuçlanması güç görünen bazı pazarlıklarda ise arayı gazeteciler buldu. Pazarlığın sonunda ise alıcılar fiyatın istedikleri rakama düşmesinde kendilerine yardımcı olan gazetecilere teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Kurbanlık hayvan satışlarının arife günü daha da fazla artması bekleniyor.