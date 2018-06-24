Denizli’de kutlamaların adresi Çınar Meydanı oldu

dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasının ardından Denizli’de vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlama yapmaya başladı. Kutlamaların adresi ise kentin en işlek meydanı olan Çınar Meydanı oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Önce araçları ile konvoy oluşturan vatandaşlar ardından kentte şehir turu atmaya başladı. Daha sonra Çınar Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar meşaleler yakarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti lehine kutlama yaptı. Kutlamalar esnasında Türk bayrağı ile birlikte Suriye bayrağı açılması da dikkatlerden kaçmadı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.