Denizli'de maskeli silahlı market soygunu

Denizli'de yüzü maskeli şahıs, bir süpermarketin kapanma saatinde markete girip kasiyere silah doğrultarak kasadaki tüm parayı alıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. İddiaya göre, yüzünde maske bulunan bir şahıs, marketin kapanma saatinde içeri girip kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 5 bin lirayı alan eli silahlı soyguncu, marketten çıktıktan sonra koşarak kayıplara karıştı.

Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme başlattı, kaçan şahsı yakalamak için market çevresinde arama çalışması yaptı.

Marketin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.