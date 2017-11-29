Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 20:21

Denizli’de Mevlit Kandili ihya edildi

Denizli’de, Peygamber Efendimiz Hz.

Denizli’de Mevlit Kandili ihya edildi

29 Kasım 2017 20:21

Muhammed’in (SAV) dünyaya gelişi dolayısıyla Mevlid-i Nebi özel programı gerçekleştirildi.


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Vatandaşlar Delikliçınar Yeni Camii ve Ulu Camii gibi merkezi camileri doldurarak, bu özel geceyi dualarla ihya etti. Mübarek geceyi dualarla huşu içinde idrak eden vatandaşlar, tarihi bir gün yaşarken, programda Kur’an-ı Kerim okundu, sohbet ve dualar edildi.


Mevlit özel programında Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık bir sohbet verdi. Hz. Muhammed’in (SAV), herkes için mükemmel bir örnek olduğunun özellikle altının çizilmesinin gerektiğini belirten Aşık, Müslümanların onun hayatını örnek almalarını gerektiğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    16°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç