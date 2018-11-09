Denizli'de miniklerden Kızılay'a büyük destek

Denizli'de özel bir anaokulunun öğrencileri ellerinde taşıdıkları dövizlerle mahalle arasında esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek kan bağışına davet etti. Harçlıklarından biriktirdikleri parayı da Kızılay'a teslim ettiler.

Denizli'de faaliyet gösteren özel bir anaokulunun 400 öğrencisi öğretmenleri eşliğinde Kızılay Haftası nedeniyle sokağa çıkıp vatandaşları kan bağışına teşvik etti. Okul öğretmenlerinin insani yardım ve kan bağışına çocukları özendirmek amacıyla yaptığı etkinlik, vatandaşlar tarafından takdir topladı. Etkinliğe katılan Kızılay Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu, etkinliğin önemli bir farkındalık oluşturduğunu kaydetti. Öğrencilerin büyük bir yardımseverlik örneği sergilediğini belerten Otçu, “Bu yaşta bu şekilde çalışmaları ileride hepsinin birer Kızılay sevdalısı ve gönüllüsü olacağının açık bir göstergesidir. Esnaf ve çevre apartmanları dolaşan ve kan bağışına davet eden miniklerimizi ve onları bu yolda teşvik eden büyükleri yürekten kutluyorum. Minik elleri ile büyük bir yardımseverlik örneği sergilediler” dedi.

Etkinlikte toplanan para ve kanlar hakkında bilgi veren Otçu, “Miniklerimiz velilerinden aldıkları harçlıkları Kızılay kumbarasına atarak biriktirdi. Toplam 784 lira 40 kuruş bağış makbuzu karşılığında insani yardım için bizlere teslim ettiler. Rakamın büyüklüğü ya da küçüklüğünden ziyade onların bunu düşünmesi çok önemlidir. Esnafların da desteği ile 49 ünite kan bağışı kabul ettik. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.