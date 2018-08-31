Denizli’de mobilya atölyesinde yangın

Yangın Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Halit N. isimli şahsa ait olduğu belirtilen ve mobilya üretimi yapılan atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede atölyeyi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında alevler ayrıca atölye bahçesinde bulunan servis minibüsü ve bir otomobile de sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, yangında atölye çalışanlarının hemen dışarı çıkması olası bir facianın da önüne geçmiş oldu. Yangın anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.