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Denizli'de ‘Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir' konferansı

Denizli Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinesinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde, Eğitim Bilimci Yazar Dr.

Özgür Bolat tarafından öğretmen ve velilere yönelik “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” konulu konferans gerçekleştirildi.


Konferansa Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Arif Tokmak ve yaklaşık 2 bin öğretmen ve veli katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Balcıoğlu, Proje Ofisince yürütülmekte olan “Pamuk Kalpler, Yetim ve Öksüz Öğrencilere Destek Projesi, Tütün Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı ve Bütçe Yönetimi” projeleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Pamukkale eğitimcilerinin ve velilerinin farklı olduğunu her platformda dile getirdiğini belirterek salona sığmayan kalabalığı görünce bu düşüncesinde yanılmadığını bir kez daha anladığını ifade etti.


Dr. Bolat verdiği konferansta ‘Çocuklar neden ödev yapmak istemezler?Çocuklar neden teknolojiye bağımlıdır? Çocuklarımızı övmek yerine ne yapmalıyız? Zeki çocuklar neden öğrenemez? Ceza neden işe yaramaz? Çocuklara ödül vermek onlara nasıl zarar verir? Aşağılama ile eleştiri arasındaki fark nedir?' gibi konularda katılımcıları bilgilendirerek öğretmen ve velilerin sorularını cevapladı.

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