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11 Mayıs 2018 13:07

Denizli’de ’nafaka’ cinneti: 2 ölü

Denizli’de bir şahıs, önceden boşandığı eşine olan birikmiş nafaka borcu yüzünden 2 yıl önce evlendiği yeni eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.

Denizli’de ’nafaka’ cinneti: 2 ölü

11 Mayıs 2018 13:07


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi, 1939 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Gece 03.30 civarında yaşanan olayda iddialara göre, Erol Karahan (31) ile Ayşe Karahan’ın (41) yaşadığı daireden tartışma ve kavga sesleri gelmeye başladı. Kavga sonrası evden 2 el silah sesi duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler çaldıkları kapının açılmaması üzerine itfaiyeden istedikleri yardım ile kapıyı açarak eve girdi. Evi kontrol eden ekipler evin bir odasında korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler çifti pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemelerde Erol Karahan’ın koltukta oturan eşine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra aynı tüfeği kafasına dayayarak ateş edip yaşamına son verdiği belirlendi. Karahan çiftinin cenazeleri yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.



Erol Karahan’ın eski karısına birikmiş 10 bin TL’lik nafaka borcu olduğu iddia edildi


İddiaya göre Ayşe Karahan’ın, Erol Karahan ile 2 yıl önce evlendiği ve Ayşe Karahan’ın, Erol Karahan’ın ikinci eşi olduğu öğrenildi. Çift arasındaki tartışmanın Erol Karahan’ın eski eşine olan yaklaşık 10 bin TL’lik birikmiş nafaka borcu yüzünden çıktığı ve Erol Karahan’a borçtan dolayı ödeme emri gelince cinnet getirdiği öne sürüldü. Karahan çiftinin çocuklarının olmadığı öğrenilirken, olayın yaşandığı bölgede komşular ise gazetecilere açıklama yapmaktan çekindi. Erol Karahan’ın bir fabrikanın kazan dairesinde çalıştığı, Ayşe Karahan’ın ise çalışmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.




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