Denizli’de öğrenci servisi devrildi: 24 yaralı

Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, saat 09.30 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli merkezden Cankurtaran’da bulunan bir koleje öğrenci taşıyan Hasan Hüseyin Mutluluk yönetimindeki 20 S 0327 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, sürücü ve 23 lise öğrencisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan sürücü ve 9 öğrenci ambulansla çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışanları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, trafik ekipleri yolda önlem aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.