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27 Şubat 2018 09:28

Denizli’de öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi.

Denizli’de öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

27 Şubat 2018 09:28

Kazada 6 öğrenci hafif yaralandı.


Kaza, Çivril ilçesi İnceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 20 LJ 400 plakalı minibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. 13 öğrencinin bulunduğu servis aracındaki 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından servis aracının şoförü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Servisin Seraserli Mahallesi’nden ilçe merkezine öğrenci taşıdığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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