Denizli'de okul kantini denetimleri sürüyor

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kontrollerin etkin ve hassasiyetlik içinde yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli gıdalarla dengeli ve sağlıklı beslenmesi için gerekli kontrol ve denetimler hassasiyetle ve etkin bir şekilde devam edecektir. Bu bağlamda gıda güvenilirliği ve gıda hijyeninin devamlılığının sağlanması için öğrencilerimizin ve velilerin bilinçli birer tüketici olarak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Alo Gıda 174 hattına bildirimde bulunmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.