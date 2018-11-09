Denizli'de okul sporları başlıyor

Denizli'de yeni öğretim yılının okul sporları fikstürü çekildi. Yarışmalar kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 206 okul 50 branşta mücadele edecek.

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Okul Sporları yarışmaları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda kura çekimi yapıldı. Okul Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Bayrakçı ve okulları temsilen beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı toplantıda yeni sezona dair görüş alışverişi yapıldı. Bu sene ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 206 okul 50 branşta yarışmalara katılacak. Okul Sporlarında yeni sezona dair değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, çocuklar için akademik başarı ne kadar önemliyse, onların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmasının da bir o kadar önemli olduğunu söyledi.

Çekilen fikstüre göre yeni sezonun ilk maçı Nevzat Karalp Anadolu Lisesi ile Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi arasında futsal branşında 13 Kasım 2018 Salı günü saat 09.30'da Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak.