Denizli’de okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazır

Hazırlıklar kapsamında okul müdürleriyle bir araya gelen İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz, yeni öğretim yılında başarılı çalışmalara imza atma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

17 Eylül 2018 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalması ile başlayacak olan 2018-2019 eğitim-öğretim Yılı için yaz tatili döneminde hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Denizli İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz, yaz dönemi çalışmalarını değerlendirme ve yeni öğretim yılına hazırlıklı girilmesi sebebiyle okul öncesi müdürleri ile bir araya geldi. Merkezefendi Belediyesi Sümer-Sevindik Anaokulu’nda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Mustafa Vural, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Kılınç, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çövüt ve okul öncesi müdürleri katıldı.

“Veli öğretmen diyaloğumuz en üst seviyede olmalıdır”

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz “Eğitim camiası olarak bir aileyiz. Okul öncesi eğitimde Denizli bir marka ise bunun mimarı yönetici ve öğretmen arkadaşlarımızdır. Yeni öğretim yılında daha başarılı çalışmalara imza atma gayreti içerisindeyiz. Eğitim öğretim çalışmalarımızı öğrenci velilerimiz ve öğretmenlerimizle iç içe kaynaşarak mutlu bir aile ortamı içerisinde sürdürmeliyiz. Veli öğretmen diyaloğumuz en üst seviyede olmalıdır” dedi.

“Hedefimiz 54 ay ve üzeri çocukların yüz 100 okullaşması”

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul öncesi eğitimi 22 pilot ilde zorunlu hale getirdiğini belirten Oğuz, “Yeni eğitim öğretim yılında da okulöncesi eğitim kayıtları e-okul sistemine düşecek. Bir tek çocuğumuzun boşta olmasını istemiyoruz. Okul öncesi okullaşmada Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Hedefimiz 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren 54 ay ve üzeri çocukların yüz 100 okullaşması. Okul öncesi eğitim kreş tabiri olmaktan çoktan çıkmıştır. Ortaöğretim kurumlarından daha önemli hale gelmiştir. İlimizin her bir anaokulu markadır. Okul öncesi eğitimi alan çocukla almayan çocuk arasındaki fark ilk bakışta dahi anlaşılabiliyor. Çocukların zeka ve psikomotor gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem okul öncesi dönemidir. Çocuklarımız bu dönemde aldıkları nitelikli bir eğitimle, anlamlı bir gelişim gösterebilmekteler” dedi. şeklinde konuştu.