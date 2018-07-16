Denizli’de on binler 15 Temmuz coşkusu yaşadı

Protokol üyelerinin vatandaşlara seslendiği 15 Temmuz coşkusu camilerden okunan selalarla devam etti.

Kutlamalar kapsamında ellerinde Türk bayraklarla kent meydanına akın eden Denizlililer gece boyunca 15 Temmuz coşkusu yaşadı. Etkinliklere Vali Hasan Karahan, AK Parti Gurup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Günlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

“Biz bu ihaneti Çanakkale’den biliyoruz”

Kutlamalar kapsamında alanı dolduran on binlerce vatandaşa seslenen Özkan, 15 Temmuz’un milletin kaderinde bir milat olduğunu hatırlattı. FETÖ’nün milletin silahlarını millete çevirdiğini belirten Özkan, “15 Temmuz Destanı’nın aziz kahramanları, kıymetli hemşerilerim, anneler, bacılar, kardeşler, gençler bu milletin binlerce yıllık destanını, yeniden altın harflerle yazan aziz hemşerilerim sizin önünüzde saygıyla hürmet ve muhabbetle eğiliyorum. 15 Temmuz cumhurla başının Cumhurbaşkanı’nın, muhtarla bakanlarının, milletvekilleri ile aziz milletimizin kader birlikteliğinin en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Biz bu ihaneti nereden biliyoruz? Çanakkale’de 72 düvel toplanıp bu kutlu millete, al bayrağa, mukaddesatımıza, ezanımız a ve bayrağımıza, o saldırıdan ihanetten tanıyoruz. Gezi kalkışmasından, çapulculardan tanıyoruz. 17-25 Aralık darbesinden, devlet içerisinde çöreklenmiş o ihanet örgütlerin sözde yargı adına, sözde hukuk adına sizin emanetinize saldırmasından tanıyoruz. İşte onun için tam 2 yıl evvel bugün, bu milletin ekonomik kaynaklarını, sosyal kaynaklarını, insan kaynaklarını, refahını, özgürlüğünü mukaddesatını maalesef ihanet odakları ile Türkiye düşmanları ile terör örgütleri ile paylaşmak için bu Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) milletimizin kaynaklarıyla milletimizin silahlarıyla bu millete sırtlıkları o kurşunlara karşı verdiği mücadeleden biliyoruz” dedi.

Etkinliklerin sonunda 15 Temmuz şehitleri için dualar edilirken, kentteki tüm camilerde aynı anda sela okundu.