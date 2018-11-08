Denizli'de Ongan nakli seferberliği

Organ Bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde kutlanan Organ Bağış Haftası, Denizli'de de çeşitli etkinlikler düzenlenerek organ bağışının önemine dikkat çekildi. Kentte bulunan hastanelerde kurulan stantlarda organ bağışı konusunda bilgilendirme yapılırken, organ bağışı konusunda eğitim toplantıları düzenlendi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Türkiye'de organ bağışının yetersiz olduğunu belirterek tüm vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti. Ülke genelinde organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Öztürk, “Buna rağmen organ bağışı oranları düşük bir seviyede kalmakta ve tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan hastalarımız sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybetmektedir. Bu durum işgücünde ağır kayıplara yol açabildiği gibi ülke ekonomisi üzerinde de ağır yük oluşturmaktadır. Bu nedenle organ bekleyen hastalarımızın sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının arttırılması gerekmektedir. Organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalarımız için büyük bir umut ışığı olan organ bağışı haftasının en etkin ve verimli bir biçimde kutlanması hastalarımız için motive edici bir unsur olabileceği gibi organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın ve sağlık personelimizin farkındalığının oluşmasını da sağlayacaktır” dedi.

Öztürk, kentteki organ nakli rakamları ile ilgili olarak,”İlimizde organ bağışı ile ilgili rakamlara bakacak olursak 2018 yılında 30 beyin ölümü gerçekleşirken bunlardan 11'inin ailesi tarafından organları bağışlandı. Yine 2013 yılından bu güne toplam bin 873 kişi organ bağışında bulunmak için sağlık kuruluşlarımıza başvuruda bulundu. Binlerce vatandaşımızın organ beklediği ülkemizde rakamların yeterli olmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.