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03 Ağustos 2018 17:30

Denizli’de orman vasfını yitirmiş arazide çıkan ot yangını

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde orman vasfını yitirmiş arazide çıkan ot yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Denizli’de orman vasfını yitirmiş arazide çıkan ot yangını

03 Ağustos 2018 17:30

Yangına havadan da müdahale edildi.


Edinilen bilgilere göre, yangın Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede orman vasfını yitirmiş arazideki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekip sevk edildi. Yangına ilk anda 2 helikopter, 7 arazöz ve 20 orman işçisi müdahale edildi. Ancak rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangında yaklaşık 1 hektarlık otluk alan zarar gördü. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.




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