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25 Haziran 2017 21:41

Denizli’de orman yangını

Denizli’nin Güney ilçesi Cindere Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın helikopterler ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli’de orman yangını

25 Haziran 2017 21:41


Edinilen bilgiye göre, Cindere Barajı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle, çevredeki ormanlık alanı sardı. Yangının haber verilmesi üzerine Orman Bölge ve itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Sarp kayalık olan alanlardaki yangını söndürmek için, Fethiye, Milas ve Muğla’dan, 2 uçak ise Muğla ve İzmir’den yangına müdahale etti. Karadan yangının söndürme çalışmalarına 6 arazöz, 1 greyder, iki dozer, bir kepçe katıldı. Helikopterler ve uçaklar yakındaki barajdan su alarak, yangını söndürdü. Saat 14.30 sularında çıkan yangın 21.00 sıralarında söndürüldü. Yangının soğutma çalışmalar sürerken, çıkışı ile ilgili ekipler bölgede araştırma yapıyor.


Yangın ile ilgili konuşan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, “Şuanda yangın kontrol altında, iki uçak, 4 helikopter, 6 arazöz 1 geryder, iki dozer, bir kepçe, görev yaptı. Sarp olduğundan söndürmekte güçlük çektik, 5 hektara yakın, bozuk kızılçam ormanı yandı. Cindere Barajı’nın kenarından, yangının çıkış nedeni araştırılıyor” dedi.




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