Denizli'de otogarda yaşanan kavga amatör kamerada

Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2 grup arasında çıkan ve bir kadının tekme ve yumrukların ortasında kaldığı kavga, amatör kameralar tarafından görüntülendi. Kavgada 2 grup üyeleri birbirlerini tekme, tokat ve yumruklarla darp etti.

Olay, Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, amatör kameralar tarafından görüntülenen kavganın otobüslerin kalktığı peronlarda başladığı daha sonra terminal içerisinde devam ettiği belirtildi.

Görüntülere yansıyan kavganın şu şekilde gerçekleştiği görülüyor:

Aralarında 1 kadının da olduğu 2 grup üyesi 5 şahıs terminal içerisine bağrışmalar arasında giriyor. Ardından koşarak grubun yanına gelen 1 şahıs, biri kadın 3 kişi olan grup üyelerinden birisine yumrukla saldırıyor. O şahısta kendisine yumruk atan şahsı savuşturduktan sonra kafasına yumrukla vurmaya başlıyor. Daha sonra grup üyelerinden birisi, karşı taraftan bir şahsa tekme ile saldırıyor. Tekmelenen şahıs ise karşısındaki yumrukla karşılık veriyor. Kavga esnasında tekme ve yumrukların ortasında kalan kadın da bağırarak yakınlarını sakinleştirip, tutmaya çalışıp, karşı grup üyelerine tepki göstermeye çalışıyor. Kavga otogardaki güvenlik görevlileri ile birlikte araya giren otobüs firmalarının çalışanları tarafından ayrılıyor.

Öte yandan, olaya karışan vatandaşların bilet almak isteyenler ile özel bir otobüs firması çalışanları arasında yaşandığı öğrenildi. Kavganın yatıştırılmasının ardından aralarında bir kadının da olduğu 3 kişilik grubun biletlerini aldıkları daha sonra istedikleri şehre gittikleri öğrenildi. Kavganın ardından olay yerine polisinde geldiği ancak tarafların bir birlerinden şikayetçi olup olmadıkları bilinmiyor.