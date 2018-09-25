Denizli'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavas ilçesi Efeler Mevkisinde meydana geldi. Durmuş Arat (32) yönetimindeki 48 DZ 240 plakalı otomobille Tavas istikametine gittiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çaptı. Kazada sürücü Durmuş Arat, eşi Berna Arat (24) ve çocukları 4 yaşındaki B.A., 6 aylık bebek P.A., ile Zehra Arat (63) yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sev edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zehra Arat, kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.