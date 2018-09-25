İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2’si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Tavas ilçesi Efeler Mevkisinde meydana geldi. Durmuş Arat (32) yönetimindeki 48 DZ 240 plakalı otomobille Tavas istikametine gittiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çaptı. Kazada sürücü Durmuş Arat, eşi Berna Arat (24) ve çocukları 4 yaşındaki B.A., 6 aylık bebek P.A., ile Zehra Arat (63) yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sev edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zehra Arat, kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.