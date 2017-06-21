Denizli’de otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Sarayköy ilçesi İzmir karayolunda seyir halinde olan Mehmet Acar idaresindeki 20 SU 943 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, önce refüje ardından da elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, ağır yaralanan sürücü Mehmet Acar sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Acar, hayatını kaybetti. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.