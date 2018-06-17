Denizli’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kale ilçesinde meydana geldi. Özlüce kavşağı yakınlarında yaşanan kazada, Yunus K. idaresindeki 20 K 5927 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü Yunus K., yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ve 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Yunus K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ters dönen otomobil çevredekilerin yardımıyla çevrildikten sonra çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.