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Denizli'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan otomobil şarampole savruldu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan otomobil şarampole savruldu. Ters dönen otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cemal Ocaklı yönetimindeki 15 BA 193 plakalı otomobil, Denizli-Acıpayam karayolunun 13. kilometresinde virajı alamayarak şarampole savruldu. Savrulan otomobil ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalarla yaralıları otomobilden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ocaklı ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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