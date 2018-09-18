Denizli'de otomobil takla attı, aile ölümden döndü

Denizli'de otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Tavas ilçesi Akyar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ender N. yönetimindeki 20 HU 622 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken Akyar Mahallesine geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters bir şekilde durabildi. Kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü Ender N., eşi Gülcan N. ile çocukları A.N., E.N. ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil servisine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.