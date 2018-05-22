Denizli’de özel harekat polisi ve drone destekli uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şebeke üyelerini takibe aldı. Şüphelilerden farklı zamanlarda uyuşturucu madde temin eden 21 uyuşturucu madde kullanıcısı narkotik ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Ardından örgütü takip etmeye devam eden ekipler geçtiğimiz 15 Mayıs sabahı harekete geçti. 33 ekibin katılımı ile il merkezi ve Sarayköy ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi kıskıvrak yakalandı.

Operasyon anı güvenlik kamerasında

5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan örgüt üyelerine yönelik yapılan operasyonda özel harekat polisleri de Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerine destek verdi. 15 Mayıs günü sabah saatlerinde yapılan operasyonda drone ile de baskın yapılan evler havadan görüntülenerek şahısların kaçmasının önüne geçildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde tartımı ve kullanımı için özel olarak tasarlanmış düzenekler ile satışa hazır vaziyette paketlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Operasyonda toplam 600 gram metamfetamin maddesi, 5 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram LSD maddesi, 0,8 gram sentetik kannobinoid maddesi ve 2 adet tabanca ile tabancalara ait fişeklere el konuldu.

Operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde baskın yapılan evlerin kapılarının koçbaşı ile kırılarak polislerin içeri girmesi ve şüphelileri gözaltına alarak arama yapmaları görülüyor.