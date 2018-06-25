Denizli’de partilerin kazandığı oy oranları ve milletvekili sayıları

dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Denizli’de AK Parti birinci olurken, resmi olmayan kesin sonuçlara göre ise AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. MHP ise kentten milletvekili çıkaramadı.

Yurt genelinde olduğu gibi kentte dün gerçekleştirilen seçimlerde 747 bin 897 seçmeni bulunan Denizli’de yaklaşık 680 bini sandık başına gitti. Oy verme işlemi 2 bin 337 sandıkta gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,82 ile 317 bin 608, Muharrem İnce yüzde 35,40 ile 235 bin 101, Meral Akşener yüzde 13,82 ile 91 bin 808, Selahattin Demirtaş yüzde 2,14 ile 14 bin 243, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,55 ile 3 bin 645ve Doğu Perinçek ise yüzde 0,36 ile bin 731 oy aldı.

Milletvekili Seçimi

Milletvekilliğinde yapılan oylama da ise AK Parti yüzde 40,66 ve 275 bin 675 oy alarak birinci parti çıkmasına rağmen 4 milletvekili çıkardı. AK Parti’yi yüzde 28,13 ve 190 bin 705 ile CHP takip ederken, ana muhalefet partisi aldığı bu oy oranı ile 1 milletvekili çıkardı. İYİ Parti ise yüzde 16,58 ve 112 bin 383 oy alarak 1 milletvekili çıkardı. MHP ise yüzde 9,23’lük ve 62 bin 586 oranı ile milletvekili çıkaramadı. HDP’nin oy oranı ise yapılan oylama sonrası yüzde 3,90 ve 26 bin 453 oy oranı ile kaldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı milletvekili seçilemedi

1 Kasım 2015 yılında 7 milletvekili sayısı olan Denizli’nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili sayısı 8’e yükseldi. 1 Kasım seçiminde AK Parti yüzde 45,47 ile 4 milletvekili, CHP yüzde 34,32 ile 2 milletvekili, MHP ise yüzde 14.73 ile 1 milletvekili çıkarmıştı. Ancak 24 Haziran seçimlerinde tablo tamamen değişirken AK Parti’nin oy oranı yaklaşık 5 puan geriledi. CHP 1 Kasım seçimlerine göre oy oranını korumayı başarırken, MHP ise 1 Kasım seçimlerine göre yaklaşık yüzde 5 puan azaldı. MHP oy oranını koruyamayınca milletvekili çıkaramadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli milletvekili adayı Emin Haluk Ayhan alınan sonuç sonrası meclise giremeyerek milletvekili olamadı.

İşte meclise gidecek Denizli milletvekilleri

24 Haziran seçimleri sonrası Denizli’yi Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti’den Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök; CHP’den Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar; İYİ Parti’den ise Yasin Öztürk temsil edecek.

Öte yandan Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Haşim Teoman Sancar ve Yasin Öztürk ilk kez milletvekili olarak meclise girecek isimler oldu. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de dönemde milletvekili olamayan isimler arasında yer aldı.