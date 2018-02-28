Denizli’de pazar dönüşü kaza: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Seraserli Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Irgıllı Mahallesi’ndeki semt pazarından dönen İbrahim Yaman idaresindeki 20 LP 321 plakalı kamyonet ile içinde Çetin Y. ve Muhammed D.’nin bulunduğu 64 AG 894 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile devrilen kamyonette bulunan İbrahim Yaman ve Sultan Yaman ile otomobilde bulunan Çetin Y. ve Muhammed D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.