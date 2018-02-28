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28 Şubat 2018 19:40

Denizli’de pazar dönüşü kaza: 4 yaralı

Denizli’de pazardan dönen kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Denizli’de pazar dönüşü kaza: 4 yaralı

28 Şubat 2018 19:40


Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Seraserli Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Irgıllı Mahallesi’ndeki semt pazarından dönen İbrahim Yaman idaresindeki 20 LP 321 plakalı kamyonet ile içinde Çetin Y. ve Muhammed D.’nin bulunduğu 64 AG 894 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile devrilen kamyonette bulunan İbrahim Yaman ve Sultan Yaman ile otomobilde bulunan Çetin Y. ve Muhammed D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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