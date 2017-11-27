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27 Kasım 2017 12:47

Denizli’de Pelitlibağ Mahallesi Meclisi kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından ‘Benim Mahallem Projesi’ kapsamında Pelitlibağ Mahalle Meclisi kuruldu.

Denizli’de Pelitlibağ Mahallesi Meclisi kuruldu

27 Kasım 2017 12:47


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından Benim Mahallem Projesi çerçevesinde hayata geçirilen ve şu ana kadar 11 mahallede tamamlanan Mahalle Meclisi Pelitlibağ’da da kuruldu. Pelitlibağ Mahalle Meclisi’nin tanıtım toplantısına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kent Konseyi’ni mahalle ölçeğinde tanıtmak istediklerini kaydeden Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "Mahallelerimizde size en yakın temsilcimiz muhtarımız. Mahalle meclislerinde başkanımız muhtarlar olacak. Sizlerin de muhtarlarımıza yardımcı olmanızı istiyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, çocuğuyla herkes bu mahallede alınan kararlarda söz sahibi olsun fikir beyan etsin, gelecekte Pelitlibağ daha güzel olsun ve bizden sonraki kuşaklar daha güzel bir Pelitlibağ’da yaşasın istiyoruz” dedi.




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