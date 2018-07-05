Denizli’de polis 2 haftalık narkotik operasyon verilerini açıkladı

Şahıslardan 14’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaz tatilinin başlamasıyla kent genelindeki yol uygulamalarını arttırdı. Denizli’de karayollarını kullanarak uyuşturucu madde nakletmeye çalışan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Kent giriş noktalarından birinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yapan ekipler G.A. isimli şahsa ait valiz içerisinde pişmaniye kutusuna gizlenmiş vaziyette 21 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi.

"Aracın ön konsolundan uyuşturucu hap çıktı"

Bir başka operasyonda ise İran’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirdikleri methadone isimli uyuşturucu hapları İstanbul’dan Denizli’ye sevk etmeye çalışan biri yaşı küçük beş 5 İran uyruklu şahıs da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kaçamadı. Şüpheli şahıslar ekiplerin düzenlediği operasyonla Pamukkale ilçe girişinde kullandıkları araçla yakalandı. Araçta yapılan aramada aracın ön konsolu içerisine gizlenmiş 830 adet methadone hap yakalandı. Ayrıca il merkezinde 15 Mayıs Mahallesi’nde şahısların bağlantılı olduğu belirlenen bir aparta da operasyon düzenlendi. Apart içerisinde yapılan aramalarda ise aynı türden 400 adet hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen beş şüpheli tutuklandı.

“Uyuşturucu madde kullanıcısı 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı”

Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 2 hafta içerisinde 18 ayrı olayda toplam bin 230 adet methadone uyuşturucu hap, 69 gram sentetik kannobinoid maddesi, 61 gram eroin maddesi, 51 gram esrar maddesi, 29 gram metamfetamin maddesi ve 10 adet ecstasy hap yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen 18 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.