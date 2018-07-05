Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 14:17

Denizli’de polis 2 haftalık narkotik operasyon verilerini açıkladı

Denizli’de polis tarafından son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda bin 300’e yakın uyuşturucu hap ile birlikte çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de polis 2 haftalık narkotik operasyon verilerini açıkladı

05 Temmuz 2018 14:17

Şahıslardan 14’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaz tatilinin başlamasıyla kent genelindeki yol uygulamalarını arttırdı. Denizli’de karayollarını kullanarak uyuşturucu madde nakletmeye çalışan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Kent giriş noktalarından birinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yapan ekipler G.A. isimli şahsa ait valiz içerisinde pişmaniye kutusuna gizlenmiş vaziyette 21 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi.



"Aracın ön konsolundan uyuşturucu hap çıktı"


Bir başka operasyonda ise İran’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirdikleri methadone isimli uyuşturucu hapları İstanbul’dan Denizli’ye sevk etmeye çalışan biri yaşı küçük beş 5 İran uyruklu şahıs da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kaçamadı. Şüpheli şahıslar ekiplerin düzenlediği operasyonla Pamukkale ilçe girişinde kullandıkları araçla yakalandı. Araçta yapılan aramada aracın ön konsolu içerisine gizlenmiş 830 adet methadone hap yakalandı. Ayrıca il merkezinde 15 Mayıs Mahallesi’nde şahısların bağlantılı olduğu belirlenen bir aparta da operasyon düzenlendi. Apart içerisinde yapılan aramalarda ise aynı türden 400 adet hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen beş şüpheli tutuklandı.



“Uyuşturucu madde kullanıcısı 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı”


Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 2 hafta içerisinde 18 ayrı olayda toplam bin 230 adet methadone uyuşturucu hap, 69 gram sentetik kannobinoid maddesi, 61 gram eroin maddesi, 51 gram esrar maddesi, 29 gram metamfetamin maddesi ve 10 adet ecstasy hap yakalandı.


Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen 18 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç