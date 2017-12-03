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03 Aralık 2017 23:59

Denizli’de polisin silahı MR cihazına yapıştı

Denizli Devlet Hastanesine yakını ile birlikte giden polis memurunun silahı, odadaki Manyetik Rezonans (MR) cihazına yapıştı.

Denizli’de polisin silahı MR cihazına yapıştı

03 Aralık 2017 23:59


Edinilen bilgiye göre, polis memuru MR cihazının bulunduğu odaya giren yakınına yardım etmek istedi. Polis memuru, belinde unuttuğu silahla odaya girince, silah yüksek şiddette manyetik oluşturan MR cihazına yapıştı. Odadaki görevliler silahı çıkartmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, silahı çıkartamaya çalıştı. Silahın dolu olması nedeniyle itfaiye ekipleri de, silahı çıkartamadı ve yetkili servisin çıkartması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine MR cihazına yapışan silahın yetkili servis ekibince çıkartılacağı bildirildi.




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