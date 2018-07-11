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11 Temmuz 2018 17:44

Denizli’de polisten ‘torba evi’ operasyonu

Denizli’de harabe mekanları çelik kapı ve pencerelerine kurdukları özel demirli düzenekle uyuşturucu dağıtım yerine çeviren şahıslara yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de polisten ‘torba evi’ operasyonu

11 Temmuz 2018 17:44


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyetin diğer birimlerinden de destek alarak gerçekleştirdiği operasyonda önce belirlenen adreslerin bulunduğu bölgeyi ablukaya aldı. Mahallenin giriş çıkış güzergahlarında uygulama noktaları oluşturan ekipler cadde ve sokaklarda ise sivil ekiplerle güvenlik sağladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ise mahallenin farklı kısımlarında yer alan 6 ayrı adrese baskın yaptı. Uyuşturucu madde satışı için kullanılan ve torba evi diye tabir edilen ikametten bozma yapıların çelik kapı ve pencerelerine kurulan özel demir düzenekler dikkat çekti.


Yapılan başarılı çalışma neticesinde torba evlerinde uyuşturucu madde satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ve diğer suçlardan aranması bulunan 2 kişi de yakalandı. Operasyonda 0.6 gram eroin, 2.1 gram esrar, 2 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonun yapıldığı bölgede ayrıca polis ekipleri 2 saatlik zaman diliminde 11 araç ve 76 şahsın da kontrolünü gerçekleştirdi.



2 şahıs mahkemece tutuklandı


Bir başka başarılı operasyona daha imza atan ekipler apart tarzı iki ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 4 poşet halinde 88 gram metamfetamin maddesi ve metamfetamin yapımında kullanıldığı değerlendirilen 250 milim sıvı ara kimyasal madde ele geçirildi.


Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve İ.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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