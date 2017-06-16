Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 15:14

Denizli’de Roma ve Helenistik döneme ait 19 sikke ele geçirildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmada 1 adet heykelcik, 1 adet mühür ve 19 adet sikke olmak üzere toplam 21 adet eser ele geçirdi.

Denizli’de Roma ve Helenistik döneme ait 19 sikke ele geçirildi

16 Haziran 2017 15:14


Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin tarihi eser kaçakçılığı suçuna yönelik alınan istihbaratın ardından şüpheli bir aracı tespit etti. Ekipler şüpheli aracı takibe alırken, bir süre sonra araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet heykelcik, 1 adet mühür ve 19 adet sikke olmak üzere toplam 21 adet eser bulunarak el konuldu. Müze Müdürlüğü’nce yapılan tespitler sonucu ele geçirilen kültür varlıkları gümüş ve bronz cinsinde olan sikkelerin Roma ve Helenistik dönemine ait olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler sonucu tanzim edilen rapor neticesinde korunması gerekli kültür varlığı orijinal eserler ve etütlük nitelikteki eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!