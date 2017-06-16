Denizli’de Roma ve Helenistik döneme ait 19 sikke ele geçirildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin tarihi eser kaçakçılığı suçuna yönelik alınan istihbaratın ardından şüpheli bir aracı tespit etti. Ekipler şüpheli aracı takibe alırken, bir süre sonra araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet heykelcik, 1 adet mühür ve 19 adet sikke olmak üzere toplam 21 adet eser bulunarak el konuldu. Müze Müdürlüğü’nce yapılan tespitler sonucu ele geçirilen kültür varlıkları gümüş ve bronz cinsinde olan sikkelerin Roma ve Helenistik dönemine ait olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler sonucu tanzim edilen rapor neticesinde korunması gerekli kültür varlığı orijinal eserler ve etütlük nitelikteki eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.