Denizli’de sağanak yağış sonrası yaşananlar kamerada

Görüntülerde, su birikintisi oluşan yollarda ilerlemekte güçlük çeken ve girdiği su birikintilerinde kalan araçlar görülüyor.

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Yağmurdan en çok etkilenenler ise yayalar ve araçlar oldu. Kentteki rögarlar yağmur suyundan dolayı taşınca bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintilerinin oluştuğu yerlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden görevli bir personel tarafından Yenişehir’de çekilen görüntülerde caddenin sağlı sollu olarak her iki tarafının da adeta göle döndüğü görüldü.

Görüntülerde su birikintisinde kalan bir araç, itfaiye ekiplerince itilerek yol kenarına alındı. Başka bir vatandaş tarafından kentin bir başka bölgesinde çekilen görüntüde ise yolun adeta dereye döndüğü ve suyun şiddetli bir şekilde aktığı görüldü. Bazı araçların yolda tamponlarına kadar suya gömülmeleri ve bu şekilde ilerlemeye çalışmaları da kameralara yansıdı.