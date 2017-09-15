Denizli’de sağlık personeline hakaret ve tehdit iddiasına soruşturma

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşanan olay hakkında yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, "İlimiz Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi’nde 13.09.2017 tarihinde gece saatlerinde hastaya müdahale etmek için giden Tavas 112 Acil Ambulans ekibimiz hasta yakınları tarafından küfür, hakarette bulunularak tehdit edilmiştir. Sağlık ekipleri hastaya ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş, daha sonra hastayı Tavas Devlet Hastanesine nakletmişlerdir. Hasta yakınlarının hastanede de aynı davranışlara, şiddet eylemine devam etmesi üzerine nöbetçi personel ve ambulans ekibinde görevli personel, hasta yakınlarından şikayetçi olmuştur. Bu olayla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, müdürlük olarak konunun takipçisi olduğumuzu bildirmek isterim. Sağlık sektörü, güzeli, iyiyi, saygıyı ve sevgiyi içinde barındıran ve insanın sağlıklı yaşayabilmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştiren büyük bir hizmet sektörüdür. Bu tür olayları sebebiyle sağlık sektöründe sevgi ve saygı ortamının hâkimiyetini kaybetmemesi için sağlığın diğer paydaşları olan vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve medya ile birlikte hareket etmek durumundayız. Bu eylemlerin son bulması ve şiddet dilinin topluma hakim olmaması hep birlikte verecek olduğumuz mücadele ile ’sağlık hakkı’ anayasal bir hak olmakla birlikte, bu hakkın doğru bir şekilde kullanılması hizmeti sunan ile hizmeti alan arasındaki ilişkiye doğrudan bağlıdır. Bu sebepledir ki hem sağlık çalışanları hem de hasta ve hasta yakınları yaptıkları tüm davranışlar ile bir bütün olarak bu hakkın kullanılmasını olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedirler. Sağlık teşkilatı olarak bakanlığımızın aldığı hukuki-idari önlemlerle birlikte tüm gayretimiz sağlık hakkının sağlıklı bir şekilde kullanılmasına yöneliktir" dedi.