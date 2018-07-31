Denizli’de ‘sağlıklı yaşam araçları’ binlerce kişiye ulaştı

Berna Öztürk, Sağlık Müdürlüğü’nün okullar, kurumlar, köy meydanları gibi tüm halka açık alanlarda faaliyet gösteren ‘sağlıklı yaşam araçları’ ile 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 35 bin kişiye eğitim verildiğini kaydetti.

Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen il ve ilçelerde hizmet veren ‘sağlıklı yaşam aracı’ ile sağlık konusunda vatandaşların bilinç düzeyini artırmak, önlenebilir hastalıklara karşı farkındalık oluşturabilmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek hedeflendiğini ifade etti. Bu araçlar ile sağlık personeli eşliğinde, öncelikle eğitim öğretimin devam ettiği süre içinde okul ziyaretleri gerçekleştirildiğini hatırlatan Öztürk sonrasında ise halkın yoğun olduğu yerler ve ilçe ziyaretleri ile her yaş grubuna sağlıklı yaşam ile ilgili farkındalık ve kontrol yeteneklerini arttırma yönünde eğitimler verildiğini belirtti. Öztürk, “Bakanlığın çalışma ve kampanyalarından toplumun haberdar edilmesi sağlanarak sağlık okuryazarlığı kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Denizli’de bulunan 2 adet sağlıklı yaşam aracı ile 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde binlerce kişiye sağlıklı yaşam konusunda eğitimler verildiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 2 adet sağlıklı yaşam aracımız ile ilimizde 144 kez okul ziyareti yapılarak 22 bin 777 öğrenciye sağlıklı yaşam, dengeli ve sağlıklı beslenme, obezite, ağız ve diş sağlığının önemi, madde kullanımının zararları gibi birçok konuda eğitimler verildi. Yine halkımızın yoğun olduğu pazar yeri, kent meydanı gibi kalabalık yerlerle birlikte, her gün bir ilçe ziyareti yapılarak 11 bin 791 kişiye kanser, kanser taramaları, obezite, dengeli ve sağlıklı beslenme, yüksek tansiyon ve diyabet hastalığı gibi birçok konuda bilgilendirme çalışmalarında bulunuldu. Rakamlar göz önüne alındığında sağlıklı yaşam araçlarının vatandaşlarımıza yönelik farkındalık çalışmalarında büyük rol oynadığını görmek mümkün. Bu mobil araçlarımızda da olduğu gibi müdürlük olarak ilimizde sağlıklı yaşam bilincini yükseltmek ve sağlıklı yaşamı ile örnek bir İl olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.