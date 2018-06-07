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07 Haziran 2018 17:07

Denizli’de samanlık yangını

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen samanlık yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevresindeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Denizli’de samanlık yangını

07 Haziran 2018 17:07


Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nde ismi henüz belirlenemeyen bir vatandaşa ait samanlıktan dumanlar çıktığı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Yangına suyun yanında iş makineleri ile de müdahale edildi.


Ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alabildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayda maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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