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26 Mayıs 2018 11:44

Denizli’de sanayiciler tek çatı altında birleşiyor

Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası ile Denizli Ticaret Borsası başkanları, Denizli’deki TOBB’a bağlı odaları aynı çatı altında buluşturacak Hizmet Binası Yapım Protokolü’nü imzaladı.

Denizli’de sanayiciler tek çatı altında birleşiyor

26 Mayıs 2018 11:44



Denizli Tüccar Sanayici ve İş Adamları Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası ile Denizli Ticaret Borsası ortak hizmet binasında çalışmaların hızla devam ettiğine dikkat çekti.


Uğur Erdoğan projenin fikir babasının Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci olduğu hatırlatarak “Bu model Türkiye’de ilk ve tektir. Projenin fikir babası Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’dir. O günden bugüne bizden desteğini hiç esirgemedi. Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu girişim, sivil toplum kuruluşlarının geleceğinin daha ileriye taşınması ve bunun istihdam ile ihracatın artmasına katkı sağlamasında da Türkiye’ye model olacaktır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile görüştüğümüzde, 3 odamızın bir araya gelmesinin ilk kez Denizlimizde gerçekleştirilecek olmasından hep övgüyle söz ediliyor. Bu da Denizlimizde ki birlik ve beraberlik ile örnek derecedeki kardeşliğin pekiştiğinin göstergesi. Bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarına yapılmış maddi ve manevi anlamda en büyük katkıdır. Gerek Denizli Ticaret Odası gerekse Denizli Platformu adına, size ve Sayın Bakanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Oda başkanlarımızla, 3 binamızın temelini en kısa zamanda sizlerle birlikte atmayı da planladık. İnşallah o günleri de görürüz” dedi.




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