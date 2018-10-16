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Denizli'de sarp arazide yangın

Denizli’nin Babadağ ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangınında 2 hektar alan yandı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangınında 2 hektar alan yandı.


Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Sarp arazide çıkan yangına 100 orman işçisi, yirmişer arazöz ve itfaiye aracıyla müdahalede edildi. Yaklaşık 4,5 saatte söndürülen yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın ile ilgili açıklama yapan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadıklarını fakat buna rağmen yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını aktardı.

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